Финалист проекта Super bol подписал контракт с испанским клубом

Фото: instagram/xerezdfccantera

Казахстанец Оркен Жантураев, участвовавший в проекте Super bol заключил контракт с испанским клубом Xerez, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Директор "Службы центральных коммуникаций" при Президенте РК Аскар Умаров.

"Большая крутая новость! Участник, финалист проекта Super bol Оркен Жантураев подписал контракт с испанским клубом Xerez, который играет в четвертом дивизионе Испании и является клубом из семейства знаменитого Deportivo", - написал Аскар Умаров.

Он также сообщил имена финалистов проекта Super bol, которые тоже подписали контракты с футбольными клубами:



Дунайбек Аянхан заключил контракт с "Махтааралом", Алибек Жардемов - с ФК "Актобе", Жаксылык Кенжебаев - ФК "Аксу", Алдияр Жумабаев - с ФК "Кызыл жар", Ерсултан Тажимуратов - с ФК "Женис".



Также известно, что Эмин Мусаев в данный момент находится на просмотре в московском "Спартаке", Акром Закиров - в "Тоболе", Жанибек Корганбек - на просмотре в Турции, Азамат Зинадин - в российском ФК "Сочи", Бакытжан Маликов - в кыргызском ФК "Дордой" , Таир Берденов - в российском ФК "Амкар".

Напомним, Super bol - это уникальное и самое масштабное спортивное реалити-шоу в отечественной истории.

Проект стартовал в июне. Заявлялось, что участники футбольных отборов получат возможность тренироваться на полноценной футбольной базе под руководством знаменитых тренеров с последующим заключением профессионального контракта.

Кастинги проходили в восьми городах Казахстана, в них приняли участие более 6000 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Были отобраны 25 финалистов и 25 резервистов, которые два месяца тренировались на базе национальной сборной Казахстана в Талгаре.

В августе в столице состоялся финальный матч, который смогли смотреть около 60 скаутов из разных стран Европы и Азии. Их цель - найти способных игроков и предложить им профессиональный контракт или позвать на просмотр.