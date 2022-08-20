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BaigeNews.kz Вчера, 23:04
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Фото: BaigeNews.kz

Как команда Super Bol сыграла финальный матч

В Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" состоялся матч между командой Super Bol и футбольным клубом "Женис", передаёт BaigeNews.kz.

Это был финальный матч для 25 ребят из проекта Super Bol. Они готовились к нему восемь недель. Обслуживал игру один из лучших арбитров мира, первый вице-президент Федерации футбола Узбекистана Равшан Ирматов. Матч в основное время завершился вничью (2:2), а в серии пенальти одержала победу команда Super Bol.

Генеральный менеджер проекта Super Bol Давид Лория в ходе матча прокомментировал BaigeNews.kz перспективы участников команды. По его мнению, у ребят есть шанс попасть в любой казахстанский клуб.

"Завтра мы примерно будем знать, на кого уже обратили внимание", - сказал Лория.

Он отметил, что его радуют показатели участников проекта, которые стали "настоящей командой". B заявил, что проект Super Bol успешно состоялся, но пока затруднился ответить, будет ли он продолжен. 

"Мы должны такие проекты поддерживать, чтобы молодые люди имели возможность реализовать себя, свою мечту и получили жизненный шанс. Это основной посыл проекта. Этот проект может быть не совсем о футболе. Он скорее о жизни", - сказал Лория. 

На матче болельщикам организовали музыкальный сюрприз - выступление казахстанской группы Ninety One. 

Как проходил финальный матч команды Super Bol в Нур-Султане, смотрите в Instagram-паблике BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от @baigenews

Сообщалось, что проект Super Bol стартовал три месяца назад. Были проведены кастинги в восьми городах Казахстана, в них приняли участие более 6000 человек (молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет). Были отобраны 25 финалистов и 25 резервистов, которые два месяца тренировались на базе национальной сборной Казахстана в Талгаре. 

Заявлялось, что финальный матч в Нур-Султане будут смотреть около 60 скаутов из разных стран Европы и Азии. Их цель - найти способных игроков. Они могут предложить им профессиональный контракт или позвать на просмотр.

Фото: BaigeNews.kz

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#super bol #спорт
Вчера, 23:04
327
Журналист

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