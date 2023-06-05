Фильм Айсултана Сеитова попал в конкурсную программу фестиваля в Шанхае

Фото: кадр из фильма

Дебютный фильм казахстанского режиссёра Айсултана Сеитова "Қаш" попал в конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля, передаёт BaigeNews.kz.

Кинофестиваль будет проходить с 9 по 18 июня 2023 года. Фильм номинирован в категории "Asian New Talent", которая присуждается новым талантам в Азии. Список номинантов, отобранных среди тысяч картин, опубликован на сайте variety.com.

Лента получила шанс на получение престижной награды Golden Goblet Awards, победители которой будут объявлены в Большом театре Шанхая вечером 17 июня. Режиссёр Айсултан Сеитов, генеральный продюсер киностудии Еркебулан Куришбаев и сценарист картины Аблай Нурманбетов лично представят фильм фестивальной публике.

Картина рассказывает о трагедии массового голода в казахских степях в 1931-1933 годах через личную историю двух братьев. Съемки стартовали в 2020 году, а в 2022 работа вышла в широкий прокат в Казахстане.