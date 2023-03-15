- ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу 06:48 90
- Медики рассказали о состоянии мужчины, до полусмерти избитого подростками 05:22 249
- Дом подарили многодетной семье из области Жетысу 04:41 304
- Американский боец сдаст свой паспорт в Казахстане 03:06 426
- Останки убитой собаки обнаружены в Рудном 02:31 372
- Попала в тестомешалку: студентка едва не лишилась руки в Костанае 01:48 382
- Юная блогер из Казахстана получила престижную премию Nickelodeon Kids Choice Awards 00:16 502
- Казахстанка выступила в тандеме с российскими певцами в честь 150-летия Шаляпина 14.03.2023 427
- Иностранец вывез в Казахстан бивни мамонта на 46,5 миллионов тенге 14.03.2023 611
- Режим ЧС объявили в посёлке Хобда Актюбинской области 14.03.2023 461
- Выборы 2023: члены нескольких партий отметили Амал в Мангистауской области 14.03.2023 446
- Спецоперация МВД: 13 тонн прекурсоров изъяли в Алматы 14.03.2023 612
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 722
- За 500 дней до старта: как казахстанские спортсмены готовятся к Олимпиаде-2024 14.03.2023 494
- "Консервированные" тела иностранцев привезли для обучения казахстанских студентов 14.03.2023 615
- Уникальный домбра-челлендж: казахские кюи одновременно сыграют во всех школах и колледжах страны 14.03.2023 478
- Когда в Северный Казахстан придёт газ 14.03.2023 677
- Потоп в Кобде: аким области взял ситуацию на личный контроль 14.03.2023 662
- Мужчина с ножом напал на жену в Павлодаре 14.03.2023 665
- Забег голышом: стало известно, как наказали хулиганившего жителя Талдыкоргана 14.03.2023 569
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 429
- Курс доллара вырос в Казахстане 14.03.2023 711
- ДУМК установило размер фитр-садака в 535 тенге 14.03.2023 512
- Казахстанцы привезли три награды из Индии с чемпионата по робототехнике 14.03.2023 463
- Токаеву доложили о развитии СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" 14.03.2023 532
- Побег в мегаполис: названы самые привлекательные города для переезда в Казахстане 14.03.2023 547
- Новый ледовый дворец появится в Павлодаре 14.03.2023 497
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 671
- Казахстан нарастил товарооборот со странами ЕАЭС 14.03.2023 605
- Суд над Гульмирой Сатыбалды проходит в столице 14.03.2023 881
- Уехали искать скот и пропали: семерых человек нашли в Улытауской области 14.03.2023 562
- Вспышку оспы овец выявили в ВКО 14.03.2023 533
- Смаилов поручил в течение трёх дней убрать барьеры для провоза грузов из Китая 14.03.2023 562
- Токаев принял послов России и Китая 14.03.2023 711
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 1077
- iPhone 13 и алкоголь. Что дарят казахстанским чиновникам 14.03.2023 487
- Эпидемиологическая ситуация по кори усложнилась в Казахстане 14.03.2023 576
- Мусин прокомментировал информацию о задержании главы "Правительство для граждан" 14.03.2023 601
- В аэропорту столицы объяснили, почему иногда пассажиров просят разуться 14.03.2023 799
- Алан Курмангалиев вошёл в топ-5 юниоров мира по настольному теннису 14.03.2023 531
- Наводнение в ЗКО: в регионе отключают электричество, затоплено несколько участков трасс 14.03.2023 824
- Антенны для улучшения мобильной связи установят в Алматы и Астане 14.03.2023 717
- Около 127 тысяч авто поставлено на учёт в январе в Казахстане 14.03.2023 559
- Отменить призыв в армию предлагает ОСДП 14.03.2023 648
- Тест на наркотики может стать обязательным для студентов и работников в Казахстане 14.03.2023 783
- Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов получил новую должность 14.03.2023 729
- Допкорпусы дошкольных организаций откроют в столичных ЖК 14.03.2023 601
- Низкую выявляемость интернет-мошенников объяснил глава МВД 14.03.2023 500
- Цены на социально значимые продукты завышали в крупных супермаркетах ЗКО 14.03.2023 751
- Ильин ответил на жалобы о бездействии МЧС во время паводков в ЗКО 14.03.2023 589
- Прогноз по инфляции пересмотрели в Казахстане 14.03.2023 494
- Февраль 2023 назвали одним из самых тёплых за последние 80 лет 14.03.2023 908
- Стали известны экономически отстающие области Казахстана 14.03.2023 610
- Блеск и нищета: названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными 14.03.2023 792
- В Казахстане резко упал спрос на новых сотрудников — Минтруда 14.03.2023 593
- Более 3 триллионов тенге поступило в госбюджет за 2 месяца - Минфин 14.03.2023 499
- В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций 14.03.2023 646
- План не удался: 5 кг героина нашли в баке автомобиля в Туркестанской области 14.03.2023 741
- Настоящая весна: фруктовые деревья зацвели в Шымкенте 14.03.2023 640
- Токаев поздравил казахстанцев с праздником весны Амал 14.03.2023 769
- Паводки в ЗКО: в четырёх районах объявлен режим ЧС 14.03.2023 616
- Студентам казахстанских колледжей повысят стипендии 14.03.2023 725
- Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году 14.03.2023 705
- Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе 14.03.2023 560
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе 14.03.2023 646
- 45 ноутбуков украли из квартиры алматинца 14.03.2023 882
- Бюджетные средства присвоили тренеры спортшколы в Лисаковске 14.03.2023 578
- На четыре миллиона тенге оштрафовали замакима района Караганды 14.03.2023 640
- Джо Байден прокомментировал банкротство двух банков США 14.03.2023 695
- В США трёхлетняя девочка застрелила старшую сестру 14.03.2023 1014
- Бухгалтер-игроман украл у детской больницы более 100 миллионов тенге 14.03.2023 697
- В Японии пересмотрят приговор человеку, который ждёт казни уже полвека 14.03.2023 1408
- Паводки в ЗКО: 16 человек эвакуировали вертолётом МЧС 14.03.2023 894
- Участников свадебного кортежа оштрафовали в Таразе 14.03.2023 738
- Парламентские выборы: электоральные настроения казахстанцев 13.03.2023 594
- Дорогу вскроют для предотвращения затопления посёлка в Актюбинской области 13.03.2023 715
- Снижение пенсионного возраста, возврат капиталов и особый статус человеку труда - обещания партий накануне выборов 13.03.2023 836
- Нападение на полицейских в СКО: патрульным пришлось стрелять 13.03.2023 1012
- В Уральске и одном из районов ЗКО объявили режим ЧС 13.03.2023 777
- Неспортивные преграды: как в Казахстане развивают детский спорт 13.03.2023 754
ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу
ФИФА изменила формат чемпионата мира-2026 по футболу на 12 групп по четыре команды, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
"Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку к формату проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года", - говорится в заявлении.
Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей — команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, из квартетов будут выходить по две сборные, занявшие первые места, и восемь лучших команд, занявших третьи места. После группового этапа сборные сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.
Турнир пройдет в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года. ЧМ-2026 впервые пройдет в трех странах: Канаде, США и Мексике.
-
Trend news
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 1063
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 2561
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1157
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 17461
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3322
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2350
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1406
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2220
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 19644
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2168
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1599
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1387
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1574
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5640
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10037
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1782
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2977
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2263
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14515
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1882
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1789
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1629
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4661
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2016
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3604
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3145
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5491
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10273
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2110
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2958
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 35219
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1971
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2389
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3002
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2283
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5392
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3267
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2958
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6513
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3398
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2498
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2617
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13058
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2678
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12376
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15678
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3004
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4332
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2024
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7957
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17227
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26222
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4313
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3134
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4394
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2694
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3027
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43401
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2710
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4535
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6295
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11825
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3878
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28064
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4645
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4780
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3467
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5814
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39599
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4476
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2799
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4172
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 4084
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20418
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4796
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 9222
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38812
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 4116
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4308
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 15123
-
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 708
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 424
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 662
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 785
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 802
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 950
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5713
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1057
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1138
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1137
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1293
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1114
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1820
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1298
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1344
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2025
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1680
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1517
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2232
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2126
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2042
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1813
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2684
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2983
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2557
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3443
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3231
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2674
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2795
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3406
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2698
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3364
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3572
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3474
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4040
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2955
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3274
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3403
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3842
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3711
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4288
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3977
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3631
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3327
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3460
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3824
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4324
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4421
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4544
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4321
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4686
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5039
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4209
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4668
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4126
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3819
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4139
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4120
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4370
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4873
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4872
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3883
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5682
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4413
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4899
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4374
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4784
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4914
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4613
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4198
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3953
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4668
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4649
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4406
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4431
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5256
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4521
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4559
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4205
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5486