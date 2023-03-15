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Global Look Press Сегодня, 06:48
90
Сегодня, 06:48
90
Фото: Global Look Press

ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу

ФИФА изменила формат чемпионата мира-2026 по футболу на 12 групп по четыре команды, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

"Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку к формату проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года", - говорится в заявлении.

Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей — команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, из квартетов будут выходить по две сборные, занявшие первые места, и восемь лучших команд, занявших третьи места. После группового этапа сборные сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.

Турнир пройдет в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года. ЧМ-2026 впервые пройдет в трех странах: Канаде, США и Мексике.

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#ФИФА #футбол #спорт #чемпион мира
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:48
90
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