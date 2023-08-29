Это стоит знать: Как пойти в отпуск и не прогадать на отпускных

Каждый казахстанский работник имеет право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск. Когда лучше уйти на отдых, чтобы не прогадать и не потерять в деньгах и как бухгалтеры считают отпускные, на BaigeNews.kz рассказывает редакция проекта "Это стоит знать".

Минимальная продолжительность трудового отпуска в Казахстане — 24 календарных дня. Но есть категории работников, которым положены удлинённые отпуска. Их размер зависит от профессии сотрудника и даже места проживания. Так, дольше всех отдыхают учителя — 56 дней и врачи — 42 дня. Увеличенный отпуск полагается и сотрудникам аварийно-спасательных служб, участвующим в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Размер их дополнительного отпуска может доходить до 15 календарных дней в году. Дополнительные 10 ней к оплачиваемому отпуску положены живущим в зоне повышенного радиационного риска. Не стоит путать с теми, кто имеет полигонные удостоверения, но уже уехал из данной местности. Ещё по шесть дополнительных дней имеют работники, занятые на тяжёлых работах с вредными и опасными условиями труда, а также инвалиды первой и второй групп.

Если хочется отдохнуть больше и максимально растянуть свой отдых, отпуск нужно брать в месяцы, где много праздничных дней, потому что на их количество будет продлён ваш отдых. Правда, они не оплачиваются. Ну а если говорить о размере отпускных, то больше они будут именно за тот период, где больше рабочих дней.

Хотя есть универсальная формула расчёта этих выплат, размер отпускных всё равно мало кому удаётся предугадать. Но в основном они начисляются так: средний дневной заработок, это сумма начислений заработных плат за 12 месяцев, умножается на количество дней отпуска и делится на фактически отработанные дни сотрудником.

Наглядно это выглядит так: оклад умножается на количество месяцев, за которые сотрудник берёт отпуск. В нашем случае усредним и посчитаем от 200 тысяч тенге за полгода. Так мы наш средний заработок 200 тысяч умножаем на шесть — количество отработанных месяцев, и делим на общее число рабочих дней за полгода. Выходит, что один миллион 200 мы делим на 123 и получаем девять тысяч 756 тенге за один рабочий день (1 200 000/123=9756). Теперь смотрим, сколько рабочих дней выпадает на наш отпуск и умножаем их на полученную сумму. Если отпуск 14 дней с четырьмя выходными, то отпускные выйдут 97 тысяч 560 тенге. Из этой суммы ещё будут удержаны обязательный пенсионный взнос и индивидуальный подоходный налог. Ещё раз отметим, что это упрощённый расчёет, на окончательный будут влиять такие факторы как премии или дополнительные выплаты за сверхурочные.

Если работник решит заменить отпуск денежной компенсацией, то в случае основного трудового отпуска и тех самых 24 дней — это запрещено Трудовым кодексом.

За дополнительные дни, которые превышают 24 обязательных, можно написать заявление на компенсацию, но работодатель вправе отказать без объяснения причин. Но компенсацию не могут выдать только несовершеннолетним беременным.

Напомним, что отпуск положен каждому работнику, но для того чтобы ему оплатили отдых, он всё-таки должен какое-то время потрудиться. Сотрудник, работающий по трудовому договору, имеет право пойти в первый оплачиваемый отпуск, когда отработает не менее шести месяцев. Это правило закреплено в трудовом законодательстве. Но есть послабления, если стороны согласовали иное. Исключение, когда договор заключен менее чем на год. Тогда отпуск будет начисляться из расчёта два календарных дня за полный отработанный месяц.

Если в оплачиваемом отпуске сотрудник заболел, он может продлить дни отдыха или перенести. При этом работодатель не должен пересчитывать отпускные.

Нельзя также отсрочить отпуск более чем на 12 месяцев. Работник должен отдыхать, особенно если труд его связан с вредными условиями. Кстати, эту категорию трудящихся, как и беременных с несовершеннолетними не могут вызывать из отпуска. А с этого года вызывать на работу без крайней необходимости запретили и сотрудников органов внутренних дел. Исключения составляют введённые режимы ЧС в стране или отдельно взятом регионе, но даже в этом случае сотрудник должен получить уведомление от работодателя и дать своё согласие.

Если кратко подытожить, все сотрудники, работающие по индивидуальному трудовому договору, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 24 дней. Некоторым категориям положены дополнительные выходные или удлинённый отпуск. Если работник заболел, отпуск можно перенести, но брать компенсацию вместо отпуска нельзя. Также из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска не могут вызвать работника, не достигшего 18-летнего возраста, беременных женщин и занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и опасными условиями труда.