Полицейских запретили вызывать из отпуска без крайней необходимости

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В министерстве внутренних дел пересмотрели кадровую политику. В ведомстве решили ориентироваться на страны Организации экономического сотрудничества и развития, где давно руководствуются принципом, что самый ценный ресурс организации – это прежде всего люди. Поэтому в МВД сместили акценты с традиционного кадрового делопроизводства на менеджмент управления персоналом. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента кадровой политики министерства Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в МВД изменили политику поощрения. Больше внимания начали уделять мотивации инспекторского состава, поскольку именно они находятся на передовых в защите граждан. Одновременно пересматриваются подходы к дисциплинарной практике. Для этого был изучен передовой опыт многих стран, особенно "матрица взысканий" в полиции США.

"С учётом этого опыта, нами разработаны единые Правила применения дисциплинарной практики. Автоматизированы процессы присвоения очередных званий. По мере наступления срока званий приказы формируются в информационной системе без участия самих сотрудников. О присвоенных званиях они узнают постфактум", - рассказал Алекешев.

Также оцифровано предоставление ежегодных трудовых отпусков. Если ранее график отдыха был формальным документом, то сейчас его соблюдение уже мониторится в режиме онлайн.