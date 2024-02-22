Есть ли риск подтопления населенных пунктов у реки Или, рассказали в МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что угрозы населенным пунктам из-за поднятия уровня воды на реке Или не имеется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По состоянию на 22 февраля уровень воды составил 477 см, на реке Или стоит ледостав. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населённый пункт с. Шарын к реке Или находится на расстоянии 15 км.

"После проведения визуального обследования с использованием дрона установлено, что на данном участке русла реки образовался ледостав, который образуется ежегодно. Перелива воды и подтоплений не наблюдается. Угрозы населенным пунктам, строениям и хозяйственным постройкам нет", - сообщили в МЧС.

Обстановка находится на контроле, круглосуточный мониторинг продолжается.

Ранее сообщалось, 21 февраля в ДЧС Алматинской области поступило штормовое предупреждение о том, что на гидрологическом посту р. Иле-164 км, выше Капшагайской ГЭС, в результате затора льда ниже поста наблюдается резкое повышение уровня воды.