Если добровольно вернул, преследовать не будет - депутаты о новом законе по возврату активов

Фото: пресс-службы Антикора

Депутаты мажилиса рассказали, как будет работать рассматриваемый законопроект по возврату незаконно приобретённых активов. Как пояснила депутат Снежанна Имашева, если казахстанцы добровольно будут возвращать эти активы, их не будут привлекать к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

"Если возврат активов будет добровольным, будет заключаться соответствующее соглашение, по которому лицо, активы которого признаны незаконными, обязуется вернуть часть активов, или всё, то в этом случае его дальнейшее уголовное преследование не будет осуществляться. Если добровольно вернул, то дальнейшего преследования его не будет. Таковы будут условия соглашения при добровольном возврате. Это в рамках такого соглашения (освобождается от ответственности- прим. Авт.). У нас есть и сейчас такие процессуальные соглашения. Обычно, если человек признается в совершении (преступления - прим. Авт.), загладил добровольно вину, возместил весь ущерб, вернул, то в этих случаях уголовное преследование прекращается", - пояснила она.

Также депутат прокомментировала слова министра финансов о том, что субъект сможет оставить себе часть незаконно приобретённых активов.

"Это связано с тем, если возврат актива может повлечь другие тяжёлые экономические последствия. Это всё будет решаться комиссией, которая будет создана при участии депутатов и правительства. Там нужно смотреть. Например, есть объекты, возврат которых может ухудшить работу предприятия, если это банк, может повлечь бегство депозитов и капиталов. Может ещё больше сказаться на нашей экономике. Есть активы, которые могут очень сильно повлиять на экономическое социальное положение в целом государства. Это решит комиссия. Есть объекты, которые лучше, чтобы дальше собственник содержал и дальше управлял, чтобы это не повлекло других более тяжёлых последствий. Всё будет зависеть от того, насколько будет целесообразен возврат активов. Основная цель - всё-таки вернуть. Оставляется только в том случае, если будут последствия хуже, чем есть для экономики, страны, социальной, экономической сферы", - сказала Имашева.