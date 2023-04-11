Ещё одну незаконную постройку снесли в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы под снос попала двухэтажная пристройка к зданию 96\77 по улице Мауленова. Власти выяснили, что строение возвели самовольно, без законных согласований и разрешений, передаёт BaigeNews.kz.

Управление градостроительного контроля выявило, что строительство велось без проектно-сметной документации, авторского и технического надзоров, а также без уведомления о начале строительства, как это должно быть согласно правилам.

Алмалинский районный суд удовлетворил иск управления в полном объеме.

11 апреля снос самовольной постройки начался в присутствии судебных исполнителей.