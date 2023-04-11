  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 18:49
114
Сегодня, 18:49
114
Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ещё одну незаконную постройку снесли в Алматы

В Алматы под снос попала двухэтажная пристройка к зданию 96\77 по улице Мауленова. Власти выяснили, что строение возвели самовольно, без законных согласований и разрешений, передаёт BaigeNews.kz

Управление градостроительного контроля выявило, что строительство велось без проектно-сметной документации, авторского и технического надзоров, а также без уведомления о начале строительства, как это должно быть согласно правилам. 

Алмалинский районный суд удовлетворил иск управления в полном объеме.

11 апреля снос самовольной постройки начался в присутствии судебных исполнителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:49
114
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх