Ещё одну дорогу перекрыли в Карагандинской области

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Дорогу от Темиртау до Караганды перекрыли из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

В регионе началась метель, на дорогах плохая видимость.

"С 18:20 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги "Алматы-Екатеринбург" с 1426 по 1457 километры - от ПВП Темиртау до Караганды", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями просят ограничить выезды на дальние расстояния и внимательно следить за сообщениями о закрытии трасс.

Ранее сообщалось о том, что движение для всех видов автотранспортных средств ограничено от Караганды до Балхаша.

"На республиканской сети автодорог продолжает работать порядка 560 единиц специальной эксплуатационной техники и более 900 специалистов-дорожников", - сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".

В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуют обращаться в круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по короткому номеру 1403.