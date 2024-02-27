Ещё один способ оплаты за проезд в автобусах стал доступен для жителей Астаны
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В ТОО "City Transportation Systems" сообщили о новом способе оплаты за проезд в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"Оплатить проезд в общественном транспорте г. Астана возможно с помощью функции трекинга. Для этого необходимо выбрать автобус на карте мобильного приложения "Avtobys", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
Для оплаты трекингом:
* перейдите в раздел "Маршруты";
* выберите маршрут;
* отметьте свой автобус, нажав на его иконку;
* выберите функцию оплаты;
* подтвердите оплату.
"Оплата снимается с баланса приложения "Avtobys" или банковской карты (в случае, если банковская карта привязана к приложению).
Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы QIWI, kassa24, интернет-банкинги", - отметили в компании.
В целом, оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно транспортной картой, сканированием QR-кода, каналом Bluetooth, банковской картой, NFC технологией, бортовым номером автобуса, функцией трекинга.
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