Ещё один способ оплаты за проезд в автобусах стал доступен для жителей Астаны

В ТОО "City Transportation Systems" сообщили о новом способе оплаты за проезд в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"Оплатить проезд в общественном транспорте г. Астана возможно с помощью функции трекинга. Для этого необходимо выбрать автобус на карте мобильного приложения "Avtobys", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

Для оплаты трекингом:

* перейдите в раздел "Маршруты";

* выберите маршрут;

* отметьте свой автобус, нажав на его иконку;

* выберите функцию оплаты;

* подтвердите оплату.

"Оплата снимается с баланса приложения "Avtobys" или банковской карты (в случае, если банковская карта привязана к приложению).



Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы QIWI, kassa24, интернет-банкинги", - отметили в компании.

В целом, оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно транспортной картой, сканированием QR-кода, каналом Bluetooth, банковской картой, NFC технологией, бортовым номером автобуса, функцией трекинга.