Ещё два землетрясения произошли в Турции. Сообщают о погибших и раненых

Три человека погибли и 213 получили ранения в результате новых двух землетрясений, которые произошли в Турции в понедельник, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Он также призвал жителей пострадавших районов не заходить в пострадавшие здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

На юге Турции, где в начале февраля произошло мощное землетрясение, в понедельник были снова зафиксированы подземные толчки. Магнитуда двух новых землетрясений составила 6,4 и 5,8 балла.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что первое землетрясение произошло в 20:04 по местному времени (17:04 по Гринвичу, 20:04 по московскому времени), и вскоре за ним последовало второе.