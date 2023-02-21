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  • Ещё два землетрясения произошли в Турции. Сообщают о погибших и раненых
bbc.com Сегодня, 09:27
298
Сегодня, 09:27
298
Фото: bbc.com

Ещё два землетрясения произошли в Турции. Сообщают о погибших и раненых

Сообщается, что толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Сирии, Египте и Ливане.

Три человека погибли и 213 получили ранения в результате новых двух землетрясений, которые произошли в Турции в понедельник, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Он также призвал жителей пострадавших районов не заходить в пострадавшие здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

На юге Турции, где в начале февраля произошло мощное землетрясение, в понедельник были снова зафиксированы подземные толчки. Магнитуда двух новых землетрясений составила 6,4 и 5,8 балла.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что первое землетрясение произошло в 20:04 по местному времени (17:04 по Гринвичу, 20:04 по московскому времени), и вскоре за ним последовало второе.

По словам Сойлу, тела погибших были найдены в городах Антакья, Самандаг и Дефне.

В соседней Сирии гуманитарная организация "Белые шлемы" сообщила о более 130 раненых и обрушении зданий, пострадавших от предыдущих землетрясений.

Свидетели сообщили агентству Рейтер о новых повреждениях зданий в городе Антакья провинции Хатай — одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения, которое произошло 6 февраля и привело к гибели более 44 тысяч человек в Турции.

С тех пор турецкие власти зафиксировали более шести тысяч афтершоков, однако журналисты Би-би-си, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были значительно сильнее, чем предыдущие. 

Пока достоверно неизвестно, каковы масштабы разрушений в результате новых землетрясений и есть ли жертвы. По словам вице-президента Турции Фуата Октая, по меньшей мере восемь человек получили ранения. Крупная больница в городе Искендерун на севере провинции Хатай объявила об эвакуации пациентов. Мэр провинции Хатай сообщил, что некоторые люди заблокированы под обломками.

Местная жительница Муна аль-Омар рассказала, что находилась в палатке в парке, расположенном в центр Антакьи. "Я думала, что земля разверзнется у меня под ногами, - сказала она, плача и прижимая к себе своего семилетнего сына. - Будут ли новые афтершоки?"

Журналист AFP сообщает, что новые толчки в Антакье подняли облака пыли. По данным агентства, рухнули стены нескольких пострадавших во время предыдущего землетрясения зданий. Есть данные о раненых, которые просят о помощи.

В твиттере турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям AFAD появилось сообщение с призывом не приближаться к береговой линии из-за риска повышения уровня моря, но позднее это сообщение было удалено.

Гуманитарная группа "Белые шлемы", которая работает в соседней Сирии, также сообщает о раненых жителях.

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#землетрясение #Турция #Сирия #пострадавшие
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:27
298
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