Ерулан Жамаубаев: Наша задача - вернуть незаконно приобретённые средства и заставить их работать на страну

Возврат активов в страну станет стимулом для развития экономики. Об этом заявил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в программе "Интервью" на телеканале "Хабар 24", передаёт BaigeNews.kz.

Вице-премьер отметил, что для восстановления социальной справедливости глава государства инициировал процесс возврата незаконно выведенных активов. С учётом передовой практики развитых демократических стран был принят соответствующий закон, а также создана специальная комиссия, которую возглавляет премьер-министр РК.

Сформирован реестр лиц, с ними ведётся работа по возврату активов. У потенциальных субъектов, которые могут попасть в данный список, есть возможность самостоятельно прийти в комиссию и рассказать о своих планах по инвестированию активов в экономику. Причём сделать это желательно как можно раньше с точки зрения правовых последствий. В то же время добросовестные инвесторы могут не бояться за судьбу своих денег, имущества и активов.

"Возврат незаконно приобретённых активов - это стимул для развития экономики. Если речь идёт о возврате имущества, и некий объект представляет интерес для государства, его отдадут под управление госоргану или нацкомпании. В ином случае объект будет реализован в конкурентную среду посредством проведения конкурса. Всё это даст мультипликативный эффект, в том числе и для бюджета, так как появятся дополнительные налоги", – разъяснил Ерулан Жамаубаев.

Создана специальная управляющая компания, задача которой – принятие активов в госсобственность, их содержание, управление, при необходимости - реализация. Полученные средства перечисляются в специальный фонд (это денежный счёт правительства) и будут направлены на финансирование социально-экономических проектов.