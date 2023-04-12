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  • "Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась": Олжас Байдильдинов о ценах на бензин
"Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась": Олжас Байдильдинов о ценах на бензин Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00
166

"Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась": Олжас Байдильдинов о ценах на бензин

Гость очередного интервью на BaigeNews  - Олжас Байдильдинов, ведущий авторской программы "Байдильдинов. Нефть", экс-советник министра энергетики РК. Он высказал экспертное мнение о повешении цен на ГСМ в Казахстане, а также прокомментировал ситуацию с пикетом нефтяников из Жанаозена в Астане.

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Сегодня, 13:00
166
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