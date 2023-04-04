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Элизабет Турсынбаева о возвращении в Казахстан и шоу Тутберидзе
Казахстанка Элизабет Турсынбаева за свою спортивную карьеру вошла в историю отечественного и мирового фигурного катания. Она стала первой призёркой чемпионата мира и юношеских Олимпийских игр в женском одиночном катании из Казахстана, а ещё - первой среди женщин на взрослых официальных соревнованиях выполнила четверной прыжок. В интервью BaigeNews.kz Элизабет рассказала, вынудил ли её рекордный четверной прыжок завершить карьеру, и каким образом сделать фигурное катание популярным среди казахстанцев.
- Чем вы сейчас занимаетесь, занимаетесь ли тренерской деятельностью в вашей Академии?
- Когда у меня произошла эта травма (травма спины в 2019 году, после которой она завершила карьеру - прим. авт.), я поступила в МГИМО в Москве. Я тогда не знала, куда я пойду, и что меня ждёт после окончания карьеры. Я начала волноваться, после завершения карьеры в моей жизни не останется ничего ценного, и что я не полностью себя реализовала. Вдобавок это было во время карантина, что было стрессовым периодом для многих. Проучилась я там год, успешно окончила первый курс, но поняла, что только учёбой заниматься я не могу, всё-таки всю жизнь я занималась спортом, посвятила немало времени фигурному катанию. И так просто это бросить, отойти от этого - невозможно. В конце первого курса я решила переехать в Алматы, чтобы заняться фигурным катанием в Казахстане уже не в качестве спортсмена, а как тренер, либо открыть свою Академию. Я перевелась в алматинский вуз КИМЭП. Сейчас учусь на факультете журналистики по специальности "Связи с общественностью". Соответственно сейчас я совмещаю учёбу с работой в Академии.
- Не тянет ли обратно на соревнования в качестве спортсменки?
- Чаще всего люди, которые спрашивают меня об этом, не понимают, что стоит за тренировочным процессом в фигурном катании, какая это большая работа. Я не помню ни дня в своей спортивной карьере, когда у меня что-нибудь не болело. Это был круговорот бесконечных травм. Это неизбежно. К тому же, соревнования отнимают очень много нервов. Ты находишься в постоянном напряжении весь соревновательный сезон. И сейчас, когда я не соревнуюсь, мне спокойнее живётся. Хотя в конце концов все результаты того стоили. Ни в коем случае, не говорю, что я о чём-то сожалею. Без пройденного пути я была бы уже не я.
Думая о своём завершении карьеры, я убеждаюсь, что к тому моменту я просто сделала для себя всё, что могла в фигурном катании как спортсменка, и окончание карьеры произошло естественно, можно сказать, это был логический конец. Но совсем со льдом, конечно, не рассталась. Помимо наставнической работы, я выступаю в шоу. Например, сейчас готовлюсь к шоу моего тренера Этери Тутберидзе, которое будет в Алматы первого мая. Конечно, волнуюсь, так, как я уже давно не выступала и, соответственно, форма физическая не такая, как была ранее. Я стараюсь это учитывать. Поэтому сейчас у меня только умеренная нагрузка. Для своего выступления я выбрала тип музыки, который я раньше никогда не использовала.
Фото Марии Катешовой/предоставлено героиней
- А может быть, не стоило тогда, в 2019-м прыгать этот четверной? Зато выступали бы до сих пор на соревнованиях.
- Предугадать сложно, что было бы, если бы я не начала разучивать четверной прыжок. Но думаю, дело не в четверном. Травму можно получить на любых прыжках - и на тройных, и на двойных. Некоторые дети заканчивают с травмой, даже не изучая тройные и четверные прыжки.
- Следили ли за выступлениями казахстанцев на этом чемпионате мира? Как оцениваете их?
- Отметить могу нашего одиночника Михаила Шайдорова. Он сейчас единственный у нас выполняет четверные прыжки, он уже был вторым на Юниорском чемпионате мира, а сейчас на взрослом занял 14 место. Я не смотрела чемпионат мира, но знаю результаты и очень рада за соотечественников.
- И всё же, до ваших результатов и результатов ныне покойного Дениса Тена ещё далеко нынешнему поколению казахстанских фигуристов. Как думаете, в чём сложность занятия фигурным катанием в Казахстане?
- Фигурное катание - не такой популярный вид спорта в Казахстане, как, например, хоккей, футбол или сейчас шахматы. И чтобы государство реально поддерживало фигуристов, наверное, оно должно быть заинтересовано в этом виде спорта. Однако, вскоре ситуация может измениться. Президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Парламента восьмого созыва обратил внимание на поддержку детского спорта, а также тех меценатов и спонсоров, кто вкладывается в развитие спорта. Я уверена, что это даст толчок в том числе и развитию фигурного катания в Казахстане, открытию новых школ.
К тому же, популяризируют фигурное катание благодаря ледовым шоу. Как зарубежным, так и своим. У нас в Казахстане сейчас устраивают много разных ледовых шоу, также ставят сказки на льду, это вовлекает детей, молодёжь в наш вид спорта.
- Чего не хватает нам для выхода на мировой уровень?
- Как я упомянула ранее, фигурное катание в Казахстане - не такой популярный вид спорта, поэтому пока нет такой спортивной культуры, как в тех странах, где фигурное катание развито. Возможно поэтому в нашей стране тренеры, спортсмены и дети не всегда относятся с полной ответственностью к тренировочному процессу. Поэтому необходимо приглашать зарубежных тренеров, чтобы они привносили не только свои знания, но и культуру этого вида спорта в наш Казахстан. Например, в моей Академии работают зарубежные тренеры, в основном из России. У них есть уже своя наработанная система, они сюда её привезли и применяют здесь.
- То есть, тренеры должны учить не только детей, но и их родителей?
- Я думаю, что да. Я на самом деле сейчас пишу исследование на учёбе, насчёт вовлечённости родителей в спортивную деятельность детей в Казахстане и думаю, что поддержка тут обязательна, ребёнок сам никогда не справится. Родитель должен быть всегда рядом, контролировать процесс. Это, естественно, и режим ребёнка, и необходимость правильно настроить ребёнка на тренировочный процесс. Чаще всего, например, маленькие дети просто хотят развлекаться, и им важно преподнести тренировочный процесс так, чтобы у него появился интерес к спорту, но в то же время научить работать.
- А у вас кто отвечал за такую моральную поддержку?
- Больше мама. Она полностью посвятила свою жизнь нам с братом, пока мы были маленькие и с утра до вечера с нами занималась. Сначала отвозила нас в школу, потом забирала со школы, отвозила на каток, оттуда нас отвозила в музыкальную школу, далее - обратно на каток и так с утра до вечера. И она не только нас отвозила от точки А до точки B, она также присутствовала в самом тренировочном процессе и была полностью морально и физически инвестирована в спорт. Папа тем временем занимался своей работой, потом уже когда мы начали выступать за Казахстан, он тоже участвовал, чтобы пробить финансирование нам, так как фигурное катание - это в целом дорого. Я тогда несколько лет тренировалась в Канаде, а для этого нужны были большие вложения.
- Вы всегда были и остаётесь скромной девушкой. Как удаётся не отдаться на откуп "звёздной болезни"?
-Мне кажется, спортсмены - они, в основном, скромные ребята. Нам просто некогда отвлекаться на "звёздные болезни", дни расписаны от и до.
- Какой совет вы бы дали начинающим казахстанским фигуристам, желающим достичь мировых высот?
- Судя по тому, как тренируются спортсмены в Казахстане, я замечаю, что многим не хватает дисциплины. Возможно, у них нет большой цели, мотивации. Возможно, им кажется, что, выступая за Казахстан невозможно добиться высоких результатов на международной арене. Но секрет прост — надо трудиться, несмотря ни на что. Чем больше будет народу заниматься, тем более популярным станет наш спорт - откроется больше школ, появится здоровая конкуренция, тренеры будут спокойно к ней относиться, поддерживать её. В такой системе будут появляться спортсмены, готовые соревноваться на высшем мировом уровне.
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