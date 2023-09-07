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Елена Рыбакина впервые в карьере прошла на Итоговый турнир WTA

Сегодня, 15:33
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в Итоговый турнир WTA 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина имеет в своем активе 5 476 очков, а минимальный порог для попадания на Итоговый турнир WTA составляет 5 420. Таким образом, теннисистка впервые в карьере обеспечила себе участие в данном турнире.

Ожидается, что итоговый турнир WTA пройдет в Саудовской Аравии или в Чехии в октябре.

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