Елена Рыбакина впервые в карьере прошла на Итоговый турнир WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в Итоговый турнир WTA 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина имеет в своем активе 5 476 очков, а минимальный порог для попадания на Итоговый турнир WTA составляет 5 420. Таким образом, теннисистка впервые в карьере обеспечила себе участие в данном турнире.

Ожидается, что итоговый турнир WTA пройдет в Саудовской Аравии или в Чехии в октябре.