Елена Рыбакина вошла в топ-6 теннисисток года по версии WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в топ-6 лучших теннисисток года по версии WTA (Женская теннисная ассоциация), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Премия под названием WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

"Игроком 2023 года" стала четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек.

Кроме казахстанской спортсменки со Швентек за звание игрока года также боролись четыре другие теннисистки: Арина Соболенко (Беларусь), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Маркета Вондроушова (Чехия).