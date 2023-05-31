Елена Рыбакина вошла в топ-3 мирового рейтинга

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая накануне успешно стартовала на "Ролан Гаррос", улучшила свое положение в рейтинге WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В live-версии рейтинга Рыбакина поднялась с четвертой на третью строчку. Также в табеле о рангах поменялся лидер - на первое место вышла Арина Соболенко из Беларуси, сместившая на вторую позицию польку Игу Швёнтек. Данные изменения связаны с тем, что игрокам вычли рейтинговые очки за прошлогодний розыгрыш "Ролан Гаррос". При этом официальная версия рейтинга WTA будет обнародована лишь после окончания Открытого чемпионата Франции, и итоговые позиции теннисисток будут зависеть от их выступления на турнире.

Напомним, что в своем первом матче на "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина обыграла перспективную 16-летнюю представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову - 6:4, 6:2. Во втором круге первая ракетка Казахстана встретится с другой чешской спортсменкой Линдой Носковой.