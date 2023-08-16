Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати
Сегодня, 06:19
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Сегодня, 06:19Сегодня, 06:19
164Фото: Sports.kz
Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA-1000 в американском городе Цинциннати (штат Огайо), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Четвертая ракетка мира из Казахстана стартует на турнире во втором круге, на стадии 1/16 финала, и сыграет против латвийской теннисистки Елены Остапенко, которая в матче первого круга одержала победу над чешской спортсменкой Каролиной Плишковой в трех сетах. Встреча запланирована на 16-ое августа в 20:00 по времени Астаны.
На прошедшем турнире в канадском Монреале Рыбакина проиграла в полуфинале соревнований, уступив российской теннисистке Людмиле Самсоновой в трех партиях — 6:1, 1:6, 2:6.
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