Елена Рыбакина упрочила свою позицию в "чемпионской гонке" WTA

Елена Рыбакина идёт на втором месте в списке лучших теннисисток сезона - в "чемпионской гонке" WTA, передаёт BaigeNews со ссылкой на ktf.kz. У казахстанки 3583 очков, а на третьей строчке - Арина Соболенко (3278 очков) из Беларуси.



На минувшей неделе Рыбакина дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в Мадриде, где уступила как раз-таки Арине.



Лидирует же в "чемпионской гонке" первая ракетка мира Ига Швентек (4335) из Польши.



Рыбакина продолжает лидировать в женском туре по количеству эйсов. С начала года в 35 официальных одиночных матчах Елена "наколотила" уже 229 подач навылет.