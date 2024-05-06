Елена Рыбакина упрочила свою позицию в "чемпионской гонке" WTA
Вчера, 12:22
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Вчера, 12:22Вчера, 12:22
322Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина идёт на втором месте в списке лучших теннисисток сезона - в "чемпионской гонке" WTA, передаёт BaigeNews со ссылкой на ktf.kz. У казахстанки 3583 очков, а на третьей строчке - Арина Соболенко (3278 очков) из Беларуси.
На минувшей неделе Рыбакина дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в Мадриде, где уступила как раз-таки Арине.
Лидирует же в "чемпионской гонке" первая ракетка мира Ига Швентек (4335) из Польши.
Рыбакина продолжает лидировать в женском туре по количеству эйсов. С начала года в 35 официальных одиночных матчах Елена "наколотила" уже 229 подач навылет.
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