Елена Рыбакина удерживает седьмое место в мировом рейтинге

Фото: ktf.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина осталась на седьмой строчке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В чемпионской гонке Елена занимает второе место. Юлия Путинцева улучшила своё положение - теперь занимает 45-ю позицию. Лучшая из представительниц Казахстана в парном рейтинге Анна Данилина, по-прежнему, располагается на 26-м месте, Жанель Рустемова поднялась на 972-ю строчку.

Рейтинг WTA. Положение на 10 апреля

7 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 4305 45

(+2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1235 427

(+14). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 112 463

(-10). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 96 1111

(+24). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 10