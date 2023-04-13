Елена Рыбакина сообщила, какой подарок ей сделал президент Казахстана

Фото: BaigeNews.kz

Лидер женской сборной Казахстана по теннису, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала подробности о встрече в Акорде с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz.

"Встреча прошла хорошо. Конечно же, я нервничала с утра. Мы были с Болатом Джамишевичем (Утемуратовым – Прим. автора). В целом всё прошло спокойно. Я поделилась своими планами, поговорили о предстоящих матчах. Глава государства поздравил меня с прошедшими результатами. Подарок уже получила. Часы с гравировкой от президента и платок”, - рассказала теннисистка на предматчевой пресс-конференции турнира Билли Джин Кинг в Астане.

Елена также поделилась тем, как проходила подготовка к турниру. Она отметила, что для матчей, которые проводят на грунте, нужно больше времени.

"Конечно, не так много времени было подготовиться к игре на грунте. Сегодня была тренировка, это будет в плюс. Надеюсь, у меня получится показать хорошую игру. В целом, я бы сказала, что нужно чуть больше времени. Но мы будем стараться. И надеюсь, что все получится", - отметила Рыбакина.

Напомним, матчи между сборными Казахстана и Польши пройдут 14 и 15 апреля на Beeline Arena в Астане. Команды будут играть до трёх побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Матчи начнутся в 13:30 по времени Астаны.