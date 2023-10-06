Елена Рыбакина победила первую ракетку мира

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине. Казахстанка в двух сетах обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФТ.



Теннисистки провели на корте час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила только одну двойную ошибку.



За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с 22-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой.



Полуфинальная игра пройдет 7 октября в 14:30 по времени Астаны.