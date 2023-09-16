"Электропастух" убил редкого асканийского оленя рядом с "Бурабаем"

Рядом с территорией катаркольского лесничества Акмолинской области обнаружен мёртвый асканийский олень, передаёт BaigeNews.kz.

Как объяснили в Государственном национальный природном парке "Бурабай", животное погибло от удушья, запутавшись в проволоке так называемого "электропастуха" — ограждения для отпугивания диких животных, принадлежащего частному фермерскому хозяйству.

"Участок не относится к территории ГНПП "Бурабай". Все обстоятельства выясняет полиция.На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции Бурабайского района. Первичные материалы по данному факту переданы в отдел полиции для дальнейшего расследования", — добавили в нацпарке.

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Асканийский олень – особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя Вапити в заповеднике Аскания-Нова в Украине. В 1938-1972 годах этих животных завезли в Казахстан.

По результатам подсчета, проведенного специалистами Государственного национального природного парка "Бурабай", этой весной численность Асканийского оленя в заповеднике достигла 1512 особей.