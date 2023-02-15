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Елдос Наширали стал главой Комитета информации МИОР РК Сегодня, 17:11
176
Сегодня, 17:11
176

Елдос Наширали стал главой Комитета информации МИОР РК

Назначен глава Комитета информации МИОР РК. Им стал Елдос Наширали, передаёт BaigeNews.kz.

"Приказом министра информации и общественного развития РК Наширали Елдос Бигельдиулы назначен на должность председателя Комитета информации", - говорится в официальном сообщении.

Наширали родился в 1984-м году. Окончил Таразский государственный педагогический университет и Университет Мэсси в Новой Зеландии, выпускник программы "Болашак", магистр государственной политики.

Работал главным экспертом Министерства культуры и информации РК, экспертом отдела внутренней политики Администрации Президента РК, инспектором пресс-службы президента.

Был директором департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК, управляющим директором АО "Агентство "Хабар", председателем правления АО "Международное информационное агентство "Казинформ".

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#МИОР
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:11
176
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