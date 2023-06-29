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Эльдара Толганбаева назначили вице-министром информации и общественного развития

Фото: пресс-службы правительства РК

Вице-министром информации и общественного развития постановлением правительства назначен 41-летний Эльдар Толганбаев. Такой текст опубликовала пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области. Он окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, университет имени Д.А.Кунаева.

Трудовую деятельность Толганбаев начал в 2005 году в должности главного специалиста аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области.

В 2005—2006 годы — главный специалист отдела внутренней политики акимата Алакольского района Алматинской области.

В 2006—2008 годы — работа в структуре министерства культуры и информации РК.

В 2008—2012 год — главный консультант; заведующий сектором оперативной информации информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра Казахстана.

В 2012—2016 годы — заместитель директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Казахстана.

В 2016—2019 годы — советник председателя мажилиса парламента Казахстана.

В 2019 году работал в частной структуре.

В 2019—2020 годы — заместитель председателя правления АО "Центр развития Алматы".

В 2020—2022 годы — первый заместитель генерального директора АО "Телерадиокомпания Almaty".

С июня 2022 года занимал должность госинспектора Администрации президента Казахстана.