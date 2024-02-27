Экс-игрок сборной Казахстана подписал контракт с европейским клубом
Сегодня, 15:58
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Сегодня, 15:58Сегодня, 15:58
132Фото: sfc-slutsk.by
Казахстанский футболист Оралхан Омиртаев в новом сезоне будет играть за европейский клуб, передаёт BaigeNews.kz.
25-летний нападающий подписал контракт с СФК "Слуцк" (Беларусь).
Омиртаев - воспитанник ФК "Шахтер" (Караганда). Обладатель Суперкубка Казахстана 2021 года.
В минувшем сезоне футболист выступал за ФК "Атырау".
С 2014 по 2017 годы вызывался в юношескую и молодёжную сборные Казахстана. В 2018 году дебютировал за национальную сборную Казахстана, забил гол в ворота сборной Грузии в рамках турнира Лиги наций УЕФА. Вторично выступил за сборную Казахстана в феврале 2019 года в турецкой Анталье в товарищеском матче со сборной Молдавии (1-0), когда вышел во втором тайме и забил гол дальним ударом.
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