Экс-игрок сборной Казахстана подписал контракт с европейским клубом

Казахстанский футболист Оралхан Омиртаев в новом сезоне будет играть за европейский клуб, передаёт BaigeNews.kz.

25-летний нападающий подписал контракт с СФК "Слуцк" (Беларусь).

Омиртаев - воспитанник ФК "Шахтер" (Караганда). Обладатель Суперкубка Казахстана 2021 года.

В минувшем сезоне футболист выступал за ФК "Атырау".

С 2014 по 2017 годы вызывался в юношескую и молодёжную сборные Казахстана. В 2018 году дебютировал за национальную сборную Казахстана, забил гол в ворота сборной Грузии в рамках турнира Лиги наций УЕФА. Вторично выступил за сборную Казахстана в феврале 2019 года в турецкой Анталье в товарищеском матче со сборной Молдавии (1-0), когда вышел во втором тайме и забил гол дальним ударом.