Единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга появится в Казахстане

Кабмин обсудил проблемы бытового насилия и буллинга среди детей и подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

На заседании было решено создать единый телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей в Казахстане.

"Так, уже с 16 октября казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр 111. Звонок будет бесплатным для городских номеров и сотовых операторов связи. Необходимая помощь гражданам будет предоставляться также через текстовые диалоги. Для оказания помощи казахстанцам, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы", - говорится в сообщении.

Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103 и т.д. Это позволит оперативно помогать гражданам, предотвращая возможные правонарушения и преступления.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.