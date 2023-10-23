Дзюдоистка из Казахстана стала чемпионкой Азиатских пара игр
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
164Фото: Минтуризма и спорта РК
Казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в весе 48 килограммов по пара дзюдо, завоевала медаль высшей пробы Азиатских пара игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.
В финальной схватке она одолела спортсменку Ли Личин из Китая.
"Победа не даётся легко. Акмарал продемонстрировала всю свою силу воли. Искренне поздравляю её и благодарю за самоотдачу", – прокомментировал выступление казахстанки министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
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