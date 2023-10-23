Дзюдоистка из Казахстана стала чемпионкой Азиатских пара игр

Казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в весе 48 килограммов по пара дзюдо, завоевала медаль высшей пробы Азиатских пара игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

В финальной схватке она одолела спортсменку Ли Личин из Китая.