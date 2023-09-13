Двум чемпионкам России по конькобежному спорту разрешили выступать за Казахстан

Союз конькобежцев России разрешил чемпионкам Елизавете Голубевой и Кристине Силаевой выступать за сборную Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Заседание исполкома состоялось 12 сентября. Одно из его решений касалось судьбы спортсменок.

"В связи с обращением Национальной федерации конькобежцев Казахстана о переходе спортсменок Голубевой Елизаветы и Силаевой Кристины, на основании Положения о международных переходах Исполком СКР принял единогласное решение об установлении спортсменкам карантина продолжительностью 24 месяца", - сказано в сообщении.

Елизавете Голубевой 26 лет. Она шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы, чемпионка мира среди юниоров в многоборье, действующая чемпионка России в масс-старте.

Кристина Силаева - чемпионка России на дистанции 500 метров. Ранее она заявляла, что приняла решение о переходе в другую сборную ещё весной и уже тренируется в Казахстане, потому что "век спортсмена короток, неизвестно когда будут следующие международные соревнования, нельзя пропускать пик карьеры".