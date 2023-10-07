Двукратный чемпион из Казахстана выиграл медаль Азиады в Ханчжоу

Казахстанский каратист Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований Азиатских игр в весовой категории до 84 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Двукратный чемпион Азии в командных состязаниях Юлдашев на старте турнира победил тайца Тирапата Канапкаева, затем нанес поражение призеру Азиады-2018 и чемпионатов мира Ву Чун Вэю из Китайскго Тайбэя, а в полуфинале дисквалификацией победил иорданского спортсмена, также двукратного азиатского чемпиона Мохаммада Аль-Джафари.

В финальном поединке Данияру Юлдашеву будет противостоять малазиец Мухаммад Бин Аб Малик.