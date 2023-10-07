Двукратный чемпион из Казахстана выиграл медаль Азиады в Ханчжоу
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
144Фото: Турар Казангапов/НОК РК
Казахстанский каратист Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований Азиатских игр в весовой категории до 84 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Двукратный чемпион Азии в командных состязаниях Юлдашев на старте турнира победил тайца Тирапата Канапкаева, затем нанес поражение призеру Азиады-2018 и чемпионатов мира Ву Чун Вэю из Китайскго Тайбэя, а в полуфинале дисквалификацией победил иорданского спортсмена, также двукратного азиатского чемпиона Мохаммада Аль-Джафари.
В финальном поединке Данияру Юлдашеву будет противостоять малазиец Мухаммад Бин Аб Малик.
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