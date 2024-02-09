Роженицу спасли в буран на трассе в Акмолинской области

Акмолинские спасатели за сутки спасли и доставили в пункты обогрева 26 человек. Среди них — беременная женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

У роженицы на 39 недели беременности отошли воды по пути в больницу. Спасатели Ерейментауского района во главе с начальником ОЧС Амангельды Доскеновым вместе с акушерами доставили женщину в больницу. Состояние роженицы стабильное.

Также в числе спасённых — трое граждан России и ребёнок.

В ДЧС рассказали, что три водителя на двух КамАЗах оказались в снежной ловушке в Жаркаинском районе. На помощь к ним пришли спасатели Костанайской области.

"В машинах находилось 100 баранов. Для скота был организован подвоз сена. Камазистов накормили и расположили в одном из пунктов эвакуации Жаркаинского района", — сообщила пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

8 февраля в области ввели ограничение на движение автотранспортов на 17 участках автодороги республиканского значения. Спасатели Акмолинской области просят граждан не игнорировать информацию о штормовых предупреждениях и воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.