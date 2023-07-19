Двое предпринимателей из Шымкента скрыли налоги на 700 млн тенге

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Департамент АФМ по Шымкенту изобличил деятельность двух граждан, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров изобличена сотрудниками департаментом АФМ по Шымкенту, передаёт BaigeNews.kz.

"Ими образовано всего шесть компаний, общий оборот которых в период с апреля 2021 года по август месяц 2022 года превысил 2,1 миллиарда тенге, в результате чего в госбюджет не поступило почти 700 миллионов тенге в виде налогов", - говорится в сообщении.

Приговором суда указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.