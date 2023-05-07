Двое актюбинцев оформили онлайн-кредит на полицейского и забрали у него деньги

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Сотрудник полиции за 500 тенге решил отвезти на своей машине троих парней к отделению банка, а нарвался на вымогателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

По версии обвинения, после того, как мужчина стал требовать оплатить поездку и сообщил, что является сотрудником полиции, клиенты забрали у него служебное удостоверение.

Они стали пугать его тем, что за утерю этого документа против него него могут возбудить уголовное дело и потребовали денег.

Помимо удостоверения клиенты забрали у полисмена телефон, и, войдя на нем в банковское приложение, оформили на владельца онлайн-займ на 50 тысяч тенге. А после этого заставили его снять деньги с банкомата и забрали их. Удостоверение полицейскому они вернули.

После всего этого жертва вымогательства и действующий страж порядка обратился с заявлением в полицию и оказался в суде в качестве потерпевшего. В суде обвиняемые в вымогательстве вину признали и отказались от дачи показаний.

Суд приговорил двоих 32-летних вымогателей к 3,5 годам ограничения свободы (наказание будут отбывать дома, но с некоторыми ограничениями). Третий обвиняемый уже был ранее судим, и не до конца отбыл срок наказания, поэтому он получил три года и шесть месяцев лишения свободы.