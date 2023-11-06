Движение в сторону демократизации политических процессов в РК – эксперт о выборах

Главный эксперт Института общественной политики Ерлан Ахмеди прокомментировал проведение в Казахстане первых выборов акимов в районах и городах областного значения, передаёт BaigeNews.kz.

"Впервые в истории нашего государства прошли прямые выборы акимов в 42 районах и 3 городах областного значения. Это голосование стало частью перманентного электорального цикла, который ознаменовал собой движение в сторону эволюционной демократизации политических процессов в Казахстане", - написал Ерлан Ахмеди в Facebook.

Эксперт напомнил, что в прошлом году состоялся республиканский референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию, затем прошли выборы Президента.

"В январе текущего года состоялись выборы в Сенат Парламента, в марте по пропорционально-мажоритарной системе прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты, которые коренным образом повлияли на развитие многопартийности и политической конкуренции в стране. Впереди планируется проведение референдума по вопросу АЭС. Последовательное расширение участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти стало возможным в результате инициативы Президента, которая была озвучена 1 сентября 2020 года в Послании народу Казахстана", - добавил он.

Кроме того, по его словам, Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы сельских акимов.

"Как известно, раньше акимов городов районного значения, сельских и поселковых округов избирали путем косвенного голосования.

То есть голосовали за кандидатов не избиратели, а депутаты маслихатов, или другими словами выборщики.

25 июля 2021 года в рамках политических реформ Президента в 14 регионах страны впервые были проведены прямые выборы 730 акимов (городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов).

Таким образом, уже более двух лет граждане сами выбирают акимов аулов и городов районного значения. Теперь апробирована выборность акимов районов и городов областного значения. В ближайшие годы аналогичные выборы пройдут по всей стране", - подытожил он.

Напомним, 5 ноября в Казахстане в пилотном режиме были организованы выборы акимов 42 районов и трёх городов областного значения. Об ожидаемых результатах политического события корреспонденту BaigeNews.kz рассказал политолог Риззат Тасым.