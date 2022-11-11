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  • Движение в Алматы ограничат на ряде улиц 13 ноября из-за марафона City Run 2022
almaty-marathon.kz Сегодня, 11:30
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Фото: almaty-marathon.kz

Движение в Алматы ограничат на ряде улиц 13 ноября из-за марафона City Run 2022

Движение ограничат на некоторых улицах города в воскресенье, 13 ноября, из-за проведения городского забега City Run 2022. Об этом сообщает Telegram-канал Новости акимата Алматы.

Частично будет перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции забега. Старт забега будет дан на площади "Астана". Для любителей спорта представлены две дистанции — 10 километров и пять километров скандинавская ходьба. 

Уточняется, что с 04:00 и до 11:00 автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц. Среди них:

  • с 04:00 до 11:00 по Толе би от Абылай хана до Панфилова;
  • с 7:45 до 9:40 по Толе би от Наурызбай батыра до Абылай хана;
  • с 8:00 до 9:30 по Наурызбай батыра от Толе би до Шевченко;
  • с 8:05 до 9:20 по Шевченко от Наурызбай батыра до Панфилова;
  • с 8:15 до 9:45 по Панфилова от Толе би до Богенбай батыра;
  • с 8:15 до 9:45 по Богенбай батыра от Абылай хана до Панфилова;
  • с 8:15 до 9:45 по Абылай хана от Толе би до Богенбай батыра.

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#перекрытие улиц #марафон #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:30
124
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