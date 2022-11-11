Движение в Алматы ограничат на ряде улиц 13 ноября из-за марафона City Run 2022

Фото: almaty-marathon.kz

Движение ограничат на некоторых улицах города в воскресенье, 13 ноября, из-за проведения городского забега City Run 2022. Об этом сообщает Telegram-канал Новости акимата Алматы.

Частично будет перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции забега. Старт забега будет дан на площади "Астана". Для любителей спорта представлены две дистанции — 10 километров и пять километров скандинавская ходьба.

Уточняется, что с 04:00 и до 11:00 автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц. Среди них:

