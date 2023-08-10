  • 10 Августа, 16:56
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Движение по мосту открыли на Большой кольцевой дороге Астаны

Сегодня, 16:46
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Движение по мосту открыли на Большой кольцевой дороге Астаны Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Открыто движение на путепроводе через железную дорогу, находящемся на четвёртом километре трассы Р-10 “Обход города Астана”, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в компании "КазАвтоЖол", на путепроводе организовано четыре полосы для движения. Теперь здесь могут проехать до 20 тысяч автомобилей в сутки.

Строительно-монтажные работы завершены с опережением срока.

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