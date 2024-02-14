Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане из-за погоды
Сегодня, 09:59
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Сегодня, 09:59Сегодня, 09:59
129Фото: Baigenews.kz
В Астане временно приостановили движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 309, 312, 315, 316, 317, 327, 329", - говорится в сообщении.
Остальные пригородные маршруты на линии.
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