В восьми областях Казахстана закрыли движение

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 27 участках автодорог республиканского значения в 8 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Абайская область – 3 участка

1. "Алматы-Усть-Каменогорск" км 971-1013, уч. с.Калбалтау- гр. Восточно-Казахстанской области – 42 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

2. "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 615-683, уч. гр.Жетысуской обл. - п.Таскескен – 68 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта

3. "Омск-Майкапчагай" км 910-1002, уч. с.Калбатау-с.Кокпекты

Акмолинская область – 6 участков

1. "Екатеринбург-Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл. - 61 км.

2. "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км. 16-51, уч. г.Косши-гр.Карагандинской обл. - 35 км.

3. "Астана-Петропавловск" км. 18-234, уч. г.Астана-г.Щучинск. - 216 км.

4. "Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 16-159, уч. г.Астана-г.Ерейментау.- 143 км.

5. "Кокшетау-Рузаевка" км. 0-61, уч. г.Кокшетау-гр.Северо-Казахстанской области. - 61 км.

6. "Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 159-200, уч. г.Ерейментау- гр.Павлодарской обл. - 41 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Восточно-Казахстанская область. – 2 участка

1. "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ" км. 105-123, уч.г.Шемонайха-гр.РФ. – 18 км

2. "Алматы-Усть-Каменогорск" км 1013-1068, уч. гр.Абайской обл.- с.Касым Кайсенова – 55 км Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Жетысуская область - 2 участка

1. "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

2. "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 557-615, уч. г.Ушарал-гр.Абайской обл.– 58 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта

Карагандинская область – 9 участков

1. "Екатеринбург-Алматы" км. 1505-1854, уч.С.Новостройка-г.Балхаш – 349 км.

2."Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара - 93 км.

3."Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 17-217, уч. г.Караганда-г.Каркаралы – 200 км.

4."Кызылорда-Павлодар" км. 970-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской обл. – 165 км.

5."Кызылорда-Павлодар" км. 788-906, уч. гр.Улытауской обл.-п.Топар. – 118 км.

6."Екатеринбург-Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау - 73 км.

7. "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км. 51-266, уч. гр. Акмолинской обл.-г.Темиртау - 215 км.

8."Екатеринбург-Алматы" км. 1446-1459, г.Темиртау-г.Караганда.- 13 км.

9. "Екатеринбург – Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. Пришахтинск-с.Новостройка - 16 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Павлодарская область – 3 участка

1. "Кызылорда-Павлодар" км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты – 71 км.

2. "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км. 137-231, уч. п.Баянаул-гр.Карагандинской обл. – 94 км.

3."Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 200-259 уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.– 59 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Северо-Казахстанкая область – 1 участок

1. "Кокшетау-Рузаевка" км. 61-91, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Саумалколь. – 30 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Улытауская область – 1 участок

1. Кызылорда-Павлодар" км. 756-788, уч. п.Жанаарка - гр.Карагандинской обл. – 32 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 784 единиц техники и 1511 человек.