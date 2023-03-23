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23 Марта, 22:50
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2195Фото: sports.kz
Две казахстанки пробились в финал женского чемпионата мира по боксу в Индии
Шесть спортсменок из Казахстана выступили в полуфинале женского чемпионата мира-2023 по боксу в индийском Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финал смогли выйти две боксерши — Карина Ибрагимова (57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Итоги всех полуфинальных боев с участием казахстанок можно посмотреть ниже:
- 48 кг. Алуа Балкибекова — Ниту Гангас (Индия) — победа Гангас единогласным решением судей
- 57 кг. Карина Ибрагимова — Линь Юйтин (Тайвань) — победа Ибрагимовой раздельным решением судей
- 66 кг. Надежда Рябец — Ян Лю (Китай) — победа Лю раздельным решением судей
- 75 кг. Валентина Хальзова — Кейтлин Паркер (Австралия) — победа Паркер единогласным решением судей
Финалы пройдут 25 и 26 марта.
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