Два шахтёра находятся в реанимации после ЧП на шахте в Темиртау
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У 4 госпитализированных горняков в результате пожара на шахте "Казахстанская" диагностировали отравление угарным газом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Карагандинской области.
"Двое пострадавших шахты "Казахстанская" города Шахтинск доставлены в клинику Макажанова, осмотрены врачами приемного покоя. Предварительный диагноз – острое отравление угарным газом в тяжелой степени, токсический бронхит", - сказала заведующая токсикологическим отделением больницы Сауле Смагулова.
После осмотра пациенты госпитализированы в реанимационное отделение.
"В настоящее время четверо пострадавших доставлены в ЦБ города Шахтинска. Им оказана первая помощь. После стабилизации состояния они будут перенаправлены в наше токсикологическое отделение", - добавила она.
Ранее сообщалось об аварии на шахте "Казахстанская" в городе Темиртау, которая относится к "АрселорМиттал Темиртау". Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. 131 человек уже выведен.
13 эвакуированных с шахты "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, понадобилась медпомощь.
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