По итогам января - октября 2022 года уголовные коррупционные правонарушения совершили 123 служащих органов внутренних дел, передает Baigenews.kz со ссылкой на Finprom. Это на 12,1% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года на подобных правонарушениях попалось 140 человек - минус 14,6% за год. Это данные без учёта служащих Национальной гвардии МВД и Комитета уголовно-исполнительной системы МВД.

Почти половина сотрудников органов внутренних дел, совершивших коррупционные преступления, попалась на получении взятки - это 61 сотрудник, что на 7% больше, чем в 2021 году.

Ещё 33,3% попались на коррупционных мошенничествах (41 человек).

Восемь человек злоупотребили должностными полномочиями, семь человек попались на даче взятки, по два человека — на превышении власти или должностных полномочий, на посредничестве во взяточничестве, а также на бездействии по службе.

В региональном разрезе большинство коррупционеров - сотрудников органов внутренних дел находилось в Алматы (15 человек, как и годом ранее) и Туркестанской области (также 15 человек, против 6 годом ранее).

В пятёрку антилидерства также попали Северо-Казахстанская (14 человек), Актюбинская (11 человек) и Карагандинская (10 человек) области.

Коррупционеры в органах внутренних дел попадались в 17 из 20 регионов страны.