Два человека погибли в ДТП на кызылординской трассе

Смертельное ДТП произошло в три часа ночи 13 августа на трассе Кызылорда — Жалагаш, в районе села Аксу Жалагашского района Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Водитель автомобиля Toyota, не справившись с рулевым управлением, совершил ДТП. В результате погибли два пассажира, пять человек, включая водителя, получили различные травмы. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.