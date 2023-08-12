Два человека погибли в ДТП на кызылординской трассе
Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02Сегодня, 12:02
128Фото: МВД РК
Смертельное ДТП произошло в три часа ночи 13 августа на трассе Кызылорда — Жалагаш, в районе села Аксу Жалагашского района Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Водитель автомобиля Toyota, не справившись с рулевым управлением, совершил ДТП. В результате погибли два пассажира, пять человек, включая водителя, получили различные травмы. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы", — говорится в сообщении.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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