Два человека погибли в аварии в ЗКО

Фото: polisia.kz

Крупная авария на трассе привела к гибели двух человек в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло в 10:30 на 241 километре дороги "Самара - Шымкент", недалеко от посёлка Махамбет. 30-летний водитель машины Toyota Alphard допустил лобовое столкновение с Hyundai Santa Fe под управлением 57-летнего водителя.

На месте происшествия скончался 25-летний пассажир Toyota и 56-летняя пассажирка Hyundai.

Оба водителя и трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.

По факту начали досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.