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polisia.kz Сегодня, 16:52
47
Сегодня, 16:52
47
Фото: polisia.kz

Два человека погибли в аварии в ЗКО

Крупная авария на трассе привела к гибели двух человек в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло в 10:30 на 241 километре дороги "Самара - Шымкент", недалеко от посёлка Махамбет. 30-летний водитель машины Toyota Alphard допустил лобовое столкновение с Hyundai Santa Fe под управлением 57-летнего водителя.

На месте происшествия скончался 25-летний пассажир Toyota и 56-летняя пассажирка Hyundai.

Оба водителя и трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. 

По факту начали досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.

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#дтп #происшествия #ЗКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:52
47
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