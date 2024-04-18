ДУМК наказал имама, поженившего Бишимбаева и Нукенову

Имама, который провёл обряд никах для Салтанат Нукеновой и Куандыка Бишимбаева, наказали. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В ДУМК заявили, что в Казахстане официально признают только браки, зарегистрированные государственными органами. Поэтому в мечетях у молодожёнов требуют соответствующую справку.

У Куандыка и Салтанат такого документа не было, но они заверили что справка готовится, а имам не настоял на своём.

"17 октября 2022 года в республиканской главной мечети Астаны Бишимбаев и Нукенова провели обряд при свидетелях. Когда у них и их родственников запросили справку, подтверждающую регистрацию в отделе РАГС, они сказали, что она на стадии изготовления. Но они заявили, что получили благословение родителей", – сообщили в ДУМК.

Имам, который провёл обряд без справки, нарушил порядок.

"Кыдырмин К., имам главной мечети республики, который не настойчиво потребовал справку, подтверждающую регистрацию в отделе РАГС, привлечён к дисциплинарной ответственности и предупреждён", - говорится в сообщении.