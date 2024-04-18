ДУМК наказал имама, поженившего Бишимбаева и Нукенову
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Имама, который провёл обряд никах для Салтанат Нукеновой и Куандыка Бишимбаева, наказали. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В ДУМК заявили, что в Казахстане официально признают только браки, зарегистрированные государственными органами. Поэтому в мечетях у молодожёнов требуют соответствующую справку.
У Куандыка и Салтанат такого документа не было, но они заверили что справка готовится, а имам не настоял на своём.
"17 октября 2022 года в республиканской главной мечети Астаны Бишимбаев и Нукенова провели обряд при свидетелях. Когда у них и их родственников запросили справку, подтверждающую регистрацию в отделе РАГС, они сказали, что она на стадии изготовления. Но они заявили, что получили благословение родителей", – сообщили в ДУМК.
Имам, который провёл обряд без справки, нарушил порядок.
"Кыдырмин К., имам главной мечети республики, который не настойчиво потребовал справку, подтверждающую регистрацию в отделе РАГС, привлечён к дисциплинарной ответственности и предупреждён", - говорится в сообщении.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Её супруга, экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).
Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.
Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.