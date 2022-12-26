ДТП в Актюбинской области: детей из реанимации перевели в палату

Фото: ngs42.ru

Двоих детей, находившихся в реанимации после ДТП в Актюбинской области, перевели в общую палату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам руководителя областного Управления здравоохранения Рустема Исаева, в больнице также остаются шестеро юных спортсменов, пятеро получают лечение в отделении травматологии, один – в хирургии, двоих выписали.

Тренер, сопровождавший ребят на соревнования, находится в коме. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжёлое.

Напомним, авария произошла 17 декабря. Школьники ехали на соревнования по волейболу из села Шубаркудук в Актобе. На трассе автомобиль перевернулся. В результате один ребёнок погиб на месте происшествия, восемь детей и тренер были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские. Возбуждено уголовное дело по статьям: "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", а также "Халатность". За рулём находился замдиректора районной спортшколы, он не пострадал.



