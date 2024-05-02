ДТП с участием автобуса в Алматы депутат сравнил с актом терроризма

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов сравнил преступления на дорогах с актом терроризма, передает корреспондент BaigeNews.kz

Магеррам Магеррамов в запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра напомнил о недавнем смертельном ДТП с участием автобуса в Алматы.

"Не так давно все мы были шокированы событием, произошедшим в Алматы, когда мужчина напал на водителя автобуса, в результате чего погибли трое невинных людей, четверо пострадали. Среди погибших многодетная супружеская пара, после смерти которой остались сиротами малолетние дети", - заявил он.

Он поднял вопрос безопасности и охраны жизни граждан в общественном транспорте.

"Водителям общественного транспорта ежедневно мы вверяем жизни миллионов граждан, жизнь которых, согласно Конституции РК - наша высшая ценность. При этом, уполномоченными лицами не предусмотрены должные меры по сохранности и безопасности жизни самого водителя общественного транспорта, находящегося при выполнении своих обязанностей. Отсутствие мер по изолированию водителя автобуса, вероятно, обосновано тем, что водители общественного транспорта вынуждены брать на себя обязательство не только управлять автобусами, но и следить за оплатой проезда, соблюдением порядка в транспортном средстве и отвлекаться на пассажиров", - добавил он.

При этом он отметил, что совершенные в общественном транспорте преступления против лица, управляющего данным транспортом, по уровню общественной опасности можно сравнять с актом терроризма.