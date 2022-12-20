ДТП на трассе: состояние тренера остается тяжелым

По поручению министра здравоохранения А.Гиният пострадавших в ДТП детей посетил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник совместно с ведущими специалистами медицинских центров г.Астана (главный детский нейрохирург НЦН Оленбай Г.И., детский анестезиолог-реаниматолог ННЦМиД Аяганов А.Н., детский травматолог-ортопед ННЦМиД Жакилин А.Б.), передаёт BaigeNews.kz.

Специалистами были осмотрены все дети, пострадавшие в результате ДТП, согласована дальнейшая тактика лечения и ведения пациентов. С родственниками пострадавших детей проведена беседа, разъяснено текущее состояние детей, объемы проведённого лечения, а также дальнейшее ведение за пострадавшими.

Также необходимо отметить, что республиканские специалисты отметили высокий уровень и своевременность оказанной экстренной медицинской помощи медицинскими работниками областного детского стационара.

Состояние тренера остается тяжелым, специалистами многопрофильной областной больницы проведен консилиум с участием профессорско-преподавательского состава ЗКМУ им. М. Оспанова. Дополнительно проведена телемедицинская консультация со специалистами Центра нейрохирургии (г. Астана) для согласования дальнейшей тактики введения пациента.

В настоящее время всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме.