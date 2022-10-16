"Древняя, как мир". Что мы знаем о коррупции в Казахстане

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Она бывает политической, деловой и бытовой, но чаще всего — последний вариант.

Коррупция — одна из наиболее болезненных проблем современного Казахстана. Несмотря на активную борьбу со взятками и другими проявлениями этого социального зла, мы продолжаем наблюдать её на разных уровнях жизни нашего общества. Редакция BaigeNews.kz решила разобраться в истоках этого явления и выяснить, почему эта "болезнь" не лечится.

Откуда к нам пришла коррупция

Шестой пункт Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" от 18 ноября 2015 года точно определяет значение этого термина.

"Коррупция — незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, а также лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ".

Говоря простым языком, коррупция — это злоупотребление служебным положением и полномочиями, дача или получение взятки.

При этом коррупцией может считаться как действие, так и бездействие чиновника, которые могут привести к незаконному получению имущества, услуг или каких-либо льгот и преимуществ.

Не секрет, что противозаконные действия должностного лица могут отрицательно повлиять репутацию госслужбы в целом и снизить доверие народа к государству.

Коррупцией можно назвать и регулярное присутствие чиновника на банкетах, которые проводят различные организации, и безвозмездное пользование платными услугами.

Коррупция такая же древняя, как и сам мир. Это явление сопровождает человечество на протяжении всей цивилизации.

Первые упоминания о ней можно встретить в древнейших государствах: Месопотамии, на территории современных Ирака и Сирии. Город Шумер был наиболее известным и могущественным центром того времени и уже тогда зарождалась идея о справедливых и несправедливых налогах, о переосмыслении меры и их видов.

Существует также мнение, что коррупция восходит к обычаю делать подарки с целью добиться расположения.

В дальнейшем с аналогичными проблемами сталкивались в Древнем Египте, Древнем Риме, Греции, в средневековых государствах.

Переломный момент в борьбе с коррупцией, а точнее, отношении общества к нему можно считать конец XVIII века в странах Европы и США. Тогда зародились либеральные лозунги о том, что государственная власть существует для блага людей ей подвластных, и по этой причине подданные содержат правительство в обмен на неукоснительное соблюдение чиновниками законов.

Согласно Конституции США, принятой в 1787 году, получение взятки считается преступлением, за которое Президенту США может быть объявлен импичмент.

По мере усиления работы политических партий и государственного регулирования, пристальное внимание общественности стали вызывать эпизоды сговора политической элиты и крупного бизнеса.

Со второй половины XX века коррупция становится международной проблемой. Подкуп высших должностных лиц приобрёл массовый характер. Это также привело к тому, что коррупция в одной стране стала отрицательно сказываться на развитии множества других стран.

Смена режима в бывших социалистических республиках в 90-е годы прошлого века сопровождалась возмутительными должностными преступлениями. Газета Financial Times выпуске от 31 декабря 1995 года объявила 1995 год "годом коррупции".

Так же для пропаганды знаний ООН учредила Международный день борьбы с коррупцией — 9 декабря.

В Казахстане историю борьбы с коррупцией можно разделить на два этапа

Первый этап — это период с 1998 года по 2015, когда действовал Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года № 267-I "О борьбе с коррупцией".

Этот период можно охарактеризовать, как период, во время которого шла борьба по устранению условий, способствующих бытовой коррупции во время получения госуслуг.

Казахстанцы сталкивались с фактами коррупции во время получения справок и ускорения получения госуслуг в образовательных и медицинских учреждениях, в том числе и в правоохранительных органах.

В данный момент получить госуслугу, например, адресную справку, удостоверение личности или паспорт и многое другое можно в онлайн-формат через "электронное правительства". На сегодняшний день более 80% государственных услуг предоставляются через портал egov.kz и ЦОНы.

Второй этап охватывает период с 2015 года по сей день, когда был принят новый закон - Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V "О противодействии коррупции".

В законе переосмыслены принципы и методы борьбы с коррупцией в Казахстане.

Новый закон содержит в себе очень важное преобразование — постепенный переход от репрессивных методов и карательных мер к устранению условий и причин коррупции.

Было положено начало противодействию бизнес-коррупции. Под особый контроль взяты факты подкупа, дачи взяток, "откатов" должностным лицами во время участия в государственных закупках. Так же внимание привлёк квазигосударственный сектор, в период заключения контрактов в котором денежный оборот исчисляется в миллиардах долларах США.

Также очень важный момент этого периода заключается в создании специализированного уполномоченного органа антикоррупционной службы "Агентство по противодействию коррупции" — ANTIKOR.

Ранее же выявлением, пресечением и предупреждением коррупционных правонарушений в пределах своей компетенции занимались органы национальной безопасности, органы внутренних дел, прокуратуры, государственных доходов, пограничная служба Комитета национальной безопасности.

Со вступлением в действие нового Закона основным субъектом противодействия коррупции стала антикоррупционная служба.

На сегодняшний день фактами взяточничества занимается непосредственно ANTIKOR. Агентство в свою очередь подчиненно и подотчетно Президенту РК.

В областных центрах Казахстана представлены свои подразделения Агентства.

Обратимся к статистике

В прошлом году Казахстан занял 102 строчку из 180 по индексу восприятия коррупции в рейтинге Transparency International — неправительственной международной организация по борьбе с коррупцией и исследованию ее уровня по всему миру.

По шкале, применяемой Transparency International от 0 до 100 баллов, в которой 0 является означает повышенный уровень коррупции, а 100 — полное отсутствие эпизодов коррупции, Республика Казахстан набрала 37 баллов. С такими данными наша страна стала лидером в Центральной Азии.

Согласно данным Transparency International, мировое сообщество в целом положительно оценивает деятельность казахстанского руководства, принявшего во время пандемии комплекс мер по поддержке населения и бизнеса.

В том числе правительством страны были приняты поправки по усилению ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Тем не менее, должностные лица Казахстана нарушали демократическую свободу, связанную с прозрачностью и доступностью к информации о расходах на здравоохранение, безосновательными ограничениями деятельности журналистов, а также правозащитников и представителей гражданского общества.

При этом, согласно данным бюро национальной статистики АСПиР РК, к концу 2021 года доверие граждан страны к сотрудникам антикора немного возросло — его процент за год увеличился до 25, а процент же тех, кто не уверен в законности работы ведомства остался на уровне 1,8.

Между тем, согласно исследованию Transparency International, подотчётный непосредственно Президенту Республики Казахстан орган — ANTIKOR зафиксировал внимание на сферах здравоохранения и сельского хозяйства. А отрасли нефтегазовой, финансовой и строительной промышленности оказались обделены его вниманием.

"За первые полгода 2022 года зарегистрировано свыше 1 200 коррупционных преступлений, изобличено порядка 750 должностных лиц. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с "теневой экономикой станет присоединение Казахстана к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию", — сообщает в своем отчете Главе Государства председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Для сравнения, за первое полугодие 2021 года было совершено 1 005 коррупционных преступлений и привлечено к уголовной ответственности 658 лиц, что может говорить о росте количества совершенных коррупционных преступлений за последний год.

"Самым действенным методом борьбы с коррупцией, на мой взгляд, как был, так и остается Уголовный Кодекс. Привлечение к уголовной ответственности, угроза реального наказания, лишение свободы с последующим запретом заниматься государственной службой — является самым действенным методом. Действеннее методов я в этой стране пока не видел. Если говорить о девяностых и двухтысячных годах, то конечно значительно уменьшилась коррупционная составляющая, но за последние несколько лет особой разницы пока не ощущается", — говорит Толеген Болтанов, учредитель Палаты юридических консультантов города Астаны.

Казахстанские и зарубежные исследователи отмечают, что большинство населения нейтрально, а порой даже лояльно относится к коррупции.

Это становится серьёзным препятствием в успешной борьбе с этим явлением. Поскольку коррупция причиняет огромный, порой непоправимый вред интересам общества, государства и отдельных граждан, это лишь некоторые последствия коррупций для государства: коррупция не позволяет государству добиться осуществления поставленных перед ним приоритетных задач, она мешает притоку прямых иностранных инвестиций, оказывает разрушающее воздействие на государственный аппарат, подрывает доверие к высшим эшелонам власти, подвергает сомнению их легитимность, она также подрывает доверие к органам правосудия, поскольку правым становится тот, кто смог больше заплатить и целом создает угрозу демократии, лишает население стимула к участию в выборах.

Для профилактики коррупции необходимо решение комплекса мер, а именно:

формирование негативного отношения граждан к коррупции;

повышение финансовой обеспеченности государственных служащих, в том числе сотрудников органов, напрямую занимающихся борьбой с коррупцией;

повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов;

обеспечение контроля за доходами должностных лиц и законностью их деятельности;

обеспечение неизбежности ответственности и последующего наказания за коррупционные преступления;

Необходимо, чтобы привилегии людей, находящихся у власти, были четко определены законом, не превышали минимум, необходимый для осуществления их деятельности.

Для успешной борьбы с коррупцией необходимо тщательное изучение и анализ, в том числе присутствует необходимость в изучении опыта в борьбе с коррупцией зарубежных стран. Например, можно вести банк данных о коррумпированных чиновниках.

Существует ряд определенных трудностей при борьбе с коррупцией, однако с ней необходимо бороться для нормальной жизнедеятельности правового государства.

Это возможно, о чём свидетельствует разный уровень коррупции в разных странах. Успех же борьбы с ней определятся правильным подходом, комплексом мер и антикоррупционной политикой.

В этой борьбе необходимо объединить усилия государства и самого гражданского общества, необходимо повышать уровень правовой осознанности этого общества.

В настоящее время мы видим активную работу Агентства по противодействию коррупции, особенно в части расследования уголовных дел, связанных с возвратом незаконно полученных и выведенных из страны финансовых активов.

Результатами работы стали громкие задержания и заключения в следственные изоляторы казахстанских олигархов. Мы можем наблюдать, как Агентство движется к минимизации коррупции в будущем.