Драку между женщинами в Астане обсуждают в Сети

Фото: pixabay.com

Драку астанчанок обсуждают в Сети. Одна из участниц потасовки у кафе попросила не публиковать кадры случившегося и пригрозила администраторам страницы в Instagram судом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"Если вам пришлют видео драки женщин с кафе сегодня, не публикуйте, пожалуйста. Я обращусь во все органы, не пожалею ни времени, ни денег на адвокатов, чтобы удалить и моральный ущерб", - написала особо администраторам паблика.

Автор призналась, что занимает руководящую должность. А оппонент, по её словам, была "не в адеквате".

"Мы сами занимаем руководящие должности, и светиться где-то нельзя. А женщина была не в адеквате, сама кидалась, пришлось угомонить. Снимала она", - сообщила незнакомка подробности инцидента.

Пользователи Сети огорчились, что лицезреть драку не удалось:

"Пускай страна видит, так что грузите - руководящая должность, несёшь ответственность перед народом!

Заинтриговала, давайте видео в студию! Глянем шантажисток...

Лучшая защита - нападение. На воре и шапка горит. Знал бы, где упасть, постелил бы - вот и заранее стелет, ещё и угрожает, своим положением тычет.

Ждём теперь", - пишут казахстанцы.

Нашлись среди комментирующих и свидетели драки. По их словам, конфликт произошёл на фоне ревности из-за мужчины. А телефон, на который снимался инцидент, разбили.